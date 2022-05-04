“Русскій воєнний корабль всьо”, а Укрпошта працює: як змінилася її робота під час війни. ВІДЕО

Близько тисячі відділень “Укрпошти” по всій Україні зараз мають функціональні обмеження. З них половина — пошкоджені відділення, інша половина знаходиться на тимчасово неконтрольованих територіях.
Про це повідомив генеральний директор АТ “Укрпошта” Ігор Смілянський в інтерв’ю проєкту “Український свідок”.
Він розповів, як змінилася робота компанії після початку повномасштабної війни між Росією й Україною: “Кожен ранок починається з оцінки бойових дій. Вирішуємо куди сьогодні можемо поїхати, а куди не можемо. Здебільшого це стосується східної частини України — наприклад, Харкова”.
Також голова компанії анонсував нову серію марок, яка називається “Русскій воєнний корабль…ВСЬО!”
Смілянський зокрема зазначив, що обсяг піару від марок для України — це мільйони і мільйони доларів. “Коли ви з’являєтесь на перших шпальтах New York Times і The Guardian, це перш за все імідж країни”.
Гендиректор нагадав, що ПАТ “Укрпошта” є єдиним постачальником марок в країні. Марки прирівнюються до грошових документів. Їхній обіг і закупівля підприємствами регулюється цілою низкою нормативно-правових актів. “Марка є марка і ми на ній заробляємо, як на будь-якій іншій послузі. Ці кошти йдуть на утримання персоналу”, — сказав Смілянський.
За його словами, наразі “Укрпошта” співпрацює з поштами інших країн, щоб виключити Росію із Всесвітнього поштового союзу. Адже РФ намагається обійти санкції через поштові канали, в тому числі і в питаннях постачання зброї.
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