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“Русскій воєнний корабль всьо”, а Укрпошта працює: як змінилася її робота під час війни. ВІДЕО

04/05/2022 13:40

Близько тисячі відділень “Укрпошти” по всій Україні зараз мають функціональні обмеження. З них половина — пошкоджені відділення, інша половина знаходиться на тимчасово неконтрольованих територіях.

Про це повідомив генеральний директор АТ “Укрпошта” Ігор Смілянський в інтерв’ю проєкту “Український свідок”.

Він розповів, як змінилася робота компанії після початку повномасштабної війни між Росією й Україною: “Кожен ранок починається з оцінки бойових дій. Вирішуємо куди сьогодні можемо поїхати, а куди не можемо. Здебільшого це стосується східної частини України — наприклад, Харкова”.

Також голова компанії анонсував нову серію марок, яка називається “Русскій воєнний корабль…ВСЬО!”

Смілянський зокрема зазначив, що обсяг піару від марок для України — це мільйони і мільйони доларів. “Коли ви з’являєтесь на перших шпальтах New York Times і The Guardian, це перш за все імідж країни”.

Гендиректор нагадав, що ПАТ “Укрпошта” є єдиним постачальником марок в країні. Марки прирівнюються до грошових документів. Їхній обіг і закупівля підприємствами регулюється цілою низкою нормативно-правових актів. “Марка є марка і ми на ній заробляємо, як на будь-якій іншій послузі. Ці кошти йдуть на утримання персоналу”, — сказав Смілянський.

За його словами, наразі “Укрпошта” співпрацює з поштами інших країн, щоб виключити Росію із Всесвітнього поштового союзу. Адже РФ намагається обійти санкції через поштові канали, в тому числі і в питаннях постачання зброї.

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Україна

“Русскій воєнний корабль всьо”, а Укрпошта працює: як змінилася її робота під час війни. ВІДЕО

Близько тисячі відділень “Укрпошти” по всій Україні зараз мають функціональні обмеження. З них половина — пошкоджені відділення, інша половина знаходиться на тимчасово неконтрольованих територіях. Про це повідомив генеральний директор...

Війна з Росією

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