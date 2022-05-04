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У ЗСУ створили єдину базу загиблих, зниклих безвісти і полонених десантників

04/05/2022 21:06

У командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ створили чітку систему надання даних щодо тих військовослужбовців, хто загинув, зник безвісти або потрапив у полон.

Про це в середу, 4 травня, інформує пресслужба ДШВ ЗСУ.

“До уваги рідних та близьких військовослужбовців Десантно-штурмових військ Збройних сил України! З метою єдиного підходу до обліку особового складу, який загинув, зник безвісти або потрапив у полон, відповідно до наказу МО України від 26.05.2014 № 333 “Про затвердження Інструкції з організації обліку особового складу Збройних сил України”, у Командуванні Десантно-штурмових військ Збройних Сил України створено чітку систему надання даних.

Вона базується на сповіщенні Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки про смерть (загибель) військовослужбовця виключно після отримання достовірної інформації про смерть (загибель) та підтвердження інформації щодо евакуації тіла загиблого”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у випадку наявної інформації щодо загибелі військовослужбовця, але при цьому відсутності тіла загиблого, зникнення військовослужбовця в бойовій обстановці – він обліковується, як зниклий безвісти (до встановлення місця знаходження тіла загиблого чи місця перебування військовослужбовця) та надається до ТЦК та СП сповіщення з формулюванням “зник безвісти”.

У випадку, коли встановлено факт перебування військовослужбовця в заручниках (полоні) – надається до ТЦК та СП сповіщення з формулюванням “потрапив у полон”.

У командуванні відзначили, що списки особового складу, який зник безвісти або потрапив в полон – уточнюються щоденно. Списки наших військовополонених щоденно надаються до відповідного органу, який безпосередньо займається обміном військовополонених встановленим порядком.

“Ми поділяємо Ваші переживання та робимо усе можливе для збереження життя та здоров’я ваших військовослужбовців. Лише спільними зусиллями ми здобудемо Перемогу та захистимо Україну від російських окупантів”, – наголосили в пресслужбі.

У командуванні ДШВ нагадали, що для інформаційної підтримки рідних та близьких воїнів-десантників щодо їх місця знаходження, які протягом певного часу не виходять на зв’язок, у військових частинах Десантно-штурмових військ ЗС України діють Інформаційні центри для інформаційної підтримки рідних та близьких військовослужбовців та чатбот “ДШВ інформ”.

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