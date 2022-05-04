У Харкові планували підірвати 10 кг тротилу, – поліція

У Харкові правоохоронці запобігла підриву об’єкта інфраструктури.
Про це в середу, 4 травня, повідомила пресслужба поліції.
Під час проведення заходів із затримання ворожих агентів та осіб, причетних до диверсійно-розвідувальної діяльності, оперативники отримали інформацію про закладення вибухівки на одному з об’єктів інфраструктури Харкова.
4 травня оперативники УСР спільно з фахівцями вибухотехнічної служби обласної поліції та спецпризначеннями полку поліції особливого призначення провели обстеження території та виявили замаскований схрон зі зброєю та вибухівкою. Серед вилученого – РПГ, протитанкові міни та майже 10 кг тротилу.
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