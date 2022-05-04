Російський Сбербанк здає владі громадян, які переказують гроші на підтримку ЗСУ

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Підсанкційний російський “Сбербанк” виявляє збирачів коштів для Збройних сил України і надсилає до Росфінмоніторингу інформацію про перекази, можливе призначення яких – пожертви для військових цілей.

Про це повідомляє пропагандистське агентство “ТАСС” із посиланням на лист за підписом заступника голови банку Белли Златкіс першому заступнику голови комітету Держдуми РФ з просвіти Яні Лантратовій.

“Збирачі коштів для Збройних сил України виявляються банком як самостійно з використанням комплексу різних інструментів, включаючи моніторинг соціальних мереж, так і за допомогою інформації, яка надходить від третіх осіб.

За отриманими даними проводиться аналіз підозрілої діяльності клієнта профільними службами банку”, – йдеться в листі.

У “Сбербанку” заявили, що керуються законодавством Російської Федерації, вказівками в положеннями Центробанку та власними внутрішніми нормативними документами.

“Банк розглядає питання щодо реалізації щодо таких операцій (спрямованих на військові цілі, – “Н”) права, передбаченого пунктом 11 статті 7 федерального закону “Про протидію легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму” та спрямовує у Росфінмоніторинг інформацію відповідно до пункту 3 статті 7 зазначеного закону”, – йдеться в документі.

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