Рашисти намагаються наростити темпи наступу на сході України, – МОУ

Росія намагається наростити темпи наступальної операції на сході України, аби вийти на рубежі Донецької та Луганської областей і розвинути наступ на Запорізькому та Криворізькому напрямках.

Про це в середу, 4 травня, повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, передає “Українська правда”.

“Командування російських військ намагається наростити темпи наступальної операції на сході України, аби вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Також розвинути наступ на окремих напрямках Запорізького і Криворізького напрямків.

З цією метою противник проводить перегрупування і посилення своїх військ. Нарощує систему вогневого ураження і матеріально-технічного забезпечення”, – сказав він.

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