Рашисти “денацифікували” Меморіал Слави воїнів ІІСВ у Харкові

Російські війська черговим обстрілом уразили Меморіал Слави в Харкові.

Як передає “Новинарня“, про це ввечері в середу, 4 травня, повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він поширив у телеграмі кілька фотографій, які показують наслідки прильотів ворожих снарядів по території меморіалу, встановленого на честь радянських воїнів ІІ Світової війни.

Вирвами пошкоджено гранітні плити на долівці, парапети тощо.

Фотогалерея (гортайте):

“Цікаво, що сказали б їхні (рашистів) прадіди, які воювали проти нацистської Німеччини разом з українцями?

А тепер їхні правнуки перетворилися на таких самих нацистів, тільки під прапором путінської Росії”, – прокоментував Геращенко.

Як відомо, попереднього разу росіяни обстріляли харківський Меморіал Слави 24 березня, про що повідомляла міська рада.

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