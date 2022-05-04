Рашисти “денацифікували” Меморіал Слави воїнів ІІСВ у Харкові

Російські війська черговим обстрілом уразили Меморіал Слави в Харкові.
Як передає “Новинарня“, про це ввечері в середу, 4 травня, повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Він поширив у телеграмі кілька фотографій, які показують наслідки прильотів ворожих снарядів по території меморіалу, встановленого на честь радянських воїнів ІІ Світової війни.
Вирвами пошкоджено гранітні плити на долівці, парапети тощо.
Фотогалерея (гортайте):
“Цікаво, що сказали б їхні (рашистів) прадіди, які воювали проти нацистської Німеччини разом з українцями?
А тепер їхні правнуки перетворилися на таких самих нацистів, тільки під прапором путінської Росії”, – прокоментував Геращенко.
Як відомо, попереднього разу росіяни обстріляли харківський Меморіал Слави 24 березня, про що повідомляла міська рада.
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