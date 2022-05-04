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Рашисти “денацифікували” Меморіал Слави воїнів ІІСВ у Харкові

04/05/2022 23:42

Російські війська черговим обстрілом уразили Меморіал Слави в Харкові.

Як передає “Новинарня“, про це ввечері в середу, 4 травня, повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він поширив у телеграмі кілька фотографій, які показують наслідки прильотів ворожих снарядів по території меморіалу, встановленого на честь радянських воїнів ІІ Світової війни.

Вирвами пошкоджено гранітні плити на долівці, парапети тощо.

Фотогалерея (гортайте):

Російські війська черговим обстрілом уразили Меморіал Слави в Харкові. photo_2022-05-04_22-58-27_1 Російські війська черговим обстрілом уразили Меморіал Слави в Харкові. photo_2022-05-04_22-58-27 Російські війська черговим обстрілом уразили Меморіал Слави в Харкові. photo_2022-05-04_22-58-25_1 Російські війська черговим обстрілом уразили Меморіал Слави в Харкові. photo_2022-05-04_22-58-25 Російські війська черговим обстрілом уразили Меморіал Слави в Харкові. photo_2022-05-04_22-58-24
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“Цікаво, що сказали б їхні (рашистів) прадіди, які воювали проти нацистської Німеччини разом з українцями?
А тепер їхні правнуки перетворилися на таких самих нацистів, тільки під прапором путінської Росії”, – прокоментував Геращенко.

Як відомо, попереднього разу росіяни обстріляли харківський Меморіал Слави 24 березня, про що повідомляла міська рада.

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