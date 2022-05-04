“Поганяли свинособак без шансу на їх життя”: 30-та бригада результативно вдарила по підрозділу РФ. ВІДЕО

30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького вдарила по позиціях російських військових на одному з напрямків.
Відео показала пресслужба військової частини у середу, 4 травня.
“Ворога слід тримати в страху. За те, що він ступив на українську землю – шугати так, щоб його теліпало від самої думки про Україну! Дати зрозуміти, хто тут господар! Поганяли свинособак без шансу на їх нікчемне життя!”, – йдеться в повідомленні.
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