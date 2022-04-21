“У чистий четвер чистимо Україну від окупанта”: 30-та бригада показала, як випалює ворога. ВІДЕО

30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького показала свіже відео ліквідації ворожої техніки.
Матеріал опублікувала пресслужба військової частини у четвер, 21 квітня.
“У чистий четвер вправно чистимо Україну від окупанта”, – підписаний матеріал.
Відео доступне за посиланням.
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