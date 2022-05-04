“Перемогли нацистів – переможемо і рашистів!”: УІНП запропонував нове гасло на 9 травня

8 і 9 травня Україна відзначатиме День пам’яті та примирення і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Український інститут національної пам’яті презентував нове гасло – “Перемогли нацистів – переможемо і рашистів!”.
Про це в середу, 4 травня, інформує пресслужба УІНП.
“Восьмий рік поспіль на державному рівні ми послідовно впроваджуємо європейський підхід до пам’яті про Другу світову війну. Для нас пам’ятні дні символізують не тріумф переможців над переможеними, а є нагадуванням про страшну катастрофу, яка стала можливою в результаті приходу до влади і змови двох тоталітарних режимів – нацизму і комунізму.
Цього року Україна наближається до пам’ятних дат в умовах повномасштабної військової агресії Росії, яка посягає на нашу незалежність і територіальну цілісність, на саме існування українців, намагається зруйнувати міжнародну систему безпеки і загрожує миру у всій Європі.
Зазначається, що незмінним символом пам’яті залишається червоний мак.
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