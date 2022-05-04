“Перемогли нацистів – переможемо і рашистів!”: УІНП запропонував нове гасло на 9 травня

8 і 9 травня Україна відзначатиме День пам’яті та примирення і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Український інститут національної пам’яті презентував нове гасло – “Перемогли нацистів – переможемо і рашистів!”.

Про це в середу, 4 травня, інформує пресслужба УІНП.

“Восьмий рік поспіль на державному рівні ми послідовно впроваджуємо європейський підхід до пам’яті про Другу світову війну. Для нас пам’ятні дні символізують не тріумф переможців над переможеними, а є нагадуванням про страшну катастрофу, яка стала можливою в результаті приходу до влади і змови двох тоталітарних режимів – нацизму і комунізму.

Цього року Україна наближається до пам’ятних дат в умовах повномасштабної військової агресії Росії, яка посягає на нашу незалежність і територіальну цілісність, на саме існування українців, намагається зруйнувати міжнародну систему безпеки і загрожує миру у всій Європі.

У 1939–1945 роках ворогом були нацисти, а сьогодні це рашисти – російська версія імперського націоналізму та фашизму. Тому традиційне гасло цих пам’ятних днів #ПамятаємоПеремагаємо цього року на державному рівні дещо видозмінене і звучить так: “Перемогли нацистів – переможемо і рашистів!”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що незмінним символом пам’яті залишається червоний мак.

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