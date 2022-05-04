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На Луганщині росіяни знищили або вкрали трирічний запас зерна

04/05/2022 20:16

Із Луганської області російськими загарбниками вивезено або знищено близько 100 тисяч тонн зерна, сівбу не розпочато.

Про це в середу, 4 травня, повідомила пресслужба Луганської ОВА.

“Із Луганщини росіяни вивезли або знищили обсяг потреб жителів області у зернових майже на три роки, сівбу не розпочато. За даними міністра аграрної політики та продовольства, із Луганської області росіянами вивезено близько 100 тисяч тонн зерна”, – йдеться у повідомленні.

В ОВА нагадали, що у елеваторі, знищеному в квітні в Рубіжному, зберігалось ще 30 тисяч тонн зерна.

Річна потреба Луганщини у її межах до 24 лютого 2022 року становила 60 тисяч тонн зерна. Разом із тимчасово окупованими у 2014 році територіями – 240 тисяч тонн. Втім, понад 90% землі під потреби аграріїв було зосереджено у північній частині області, яку ворог окупував у 2022 році та де досі тривають бої. Саме ці території забезпечували зерновими всю область і до 2014 року.

“Наразі єдиним регіоном, де не розпочато сівбу, є наш. Бо росіянам це нецікаво. Навіщо, якщо можна пограбувати та забезпечити себе на декілька років наперед? 100 тисяч тонн – це тільки перевірені дані”, – зазначили в обладміністрації.

Росіяни залишають українців на тимчасово окупованій території на межі голоду.

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