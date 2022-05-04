На Дніпропетровщині росіяни вдарили “Градами” по двох селах

Фото: Валентин Резніченко/Телеграм

Загарбники обстріляли з “Градів” два села у Великомихайлівській громаді на Дніпропетровщині.

Про це в середу, 4 травня, повідомив глава ДніпроОВА Валентин Резніченко.

“Ворог обстріляв з “Градів” Великомихайлівську громаду, що у Синельниківському районі.

Поцілили по двом селам. Там пошкоджені кілька десятків житлових будинків, вибиті шибки у магазині, школі і дитячому садку”, – йдеться в повідомленні.

Резніченко повідомив, що внаслідок обстрілів ніхто не постраждав. Більшість місцевих мешканців виїхали з небезпечної території.

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