Lifecell відновив зв’язок у Херсоні та області

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Команда lifecell відновила зв’язок (всі технології) в Херсоні й Херсонській області, який зник через діх окупантів 30 квітня.

Про це оператор повідомив у середу, 4 травня.

Відтепер абоненти в регіоні можуть дзвонити рідним і користуватись мобільним інтернетом.

“lifecell продовжує робити все можливе і неможливе для відновлення зв’язку для всіх українських абонентів”, – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 30 квітня окупанти відключили зв’язок у Херсонській та частині Запорізької областей, українські оператори ведуть роботи з відновлення.

Причинами відсутності зв’язку в Херсонській та Запорізькій областях стали обриви волоконно-оптичних магістральних ліній та відключення від електропостачання обладнання операторів у цих регіонах.

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