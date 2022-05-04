Гелікоптер РФ порушив повітряний простір Фінляндії

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Російський гелікоптер порушив повітряний простір Фінляндії на півдні країни.

Про це в середу, 4 травня, інформує пресслужба міністерства оборони Фінляндії.

Інцидент стався близько 10:40 в районі населених пунктів Парікка і Кесялахті – на сухопутному кордоні з РФ поруч з Карельським перешийком.

Гелікоптер Mi-17 залетів вглиб території на 4-4,5 км.

Прикордонна служба почала розслідування інциденту.

Це другий такий випадок за 2022 рік. Попередній стався 8 квітня в районі Порвоо, але тоді йшлося про пасажирський борт у державній власності РФ.

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