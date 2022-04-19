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Фінляндія закрила перехід на кордоні з РФ

19/04/2022 17:37

Фінляндія на невизначений період закрила рух через тимчасовий пункт пропуску в Паріккала, відкритий спеціально для транспортних перевезень з Російської Федерації.

Про це вранці у вівторок, 19 квітня, поінформувало фінське видання Yle.

Причиною стали санкції Євросоюзу проти Росії, які набули чинності 9 квітня.

Вони передбачають заборону в’їзду на територію ЄС вантажного автотранспорту з реєстраційними номерами Росії чи Білорусі.

Після цього рух через пункт пропуску в Паріккала призупинився, і тепер його вирішено повністю закрити.

Для перетину пункту пропуску Паріккала-Сювяоро потрібен був спеціальний дозвіл. Кордон мали право проходити лише громадяни Росії та Фінляндії. У 2019 році уряд Антті Рінне оголосив про плани з модернізації пункту пропуску та перетворення його на міжнародний. У цьому випадку перетнути кордон у цьому місці могли громадяни будь-яких країн, що їдуть з будь-якими цілями.

Будівництво планували розпочати у 2022 році, проте спочатку пандемія, а потім напад Росії на Україну знищив сподівання на відновлення турпотоку з Росії до сходу Фінляндії.

Прикордонний пункт у Паріккала міг би відкрити новий маршрут із Санкт-Петербурга до Савонлінни та інших прикордонних міст.

Керівниця східного відділу міністерства закордонних справ Мар’я Ліївала підтвердила, що плани з перетворення прикордонного пункту на міжнародний заморожені.

Глава муніципалітету Паріккала Веса Хуусконен вважає закриття пункту прикордонного контролю очікуваним рішенням.

“Дерев’яні матеріали, що перевозилися через кордон, стали об’єктом санкцій. З іншого боку, співпраця частини підприємств із Росією припинилася з інших причин. Тож це раціональне рішення” – сказав він.

Хуусконен вважає, що після нападу Росії на Україну настала “нова ера”, а до старих часів уже не повернутися – принаймні швидко.

“Мені здається, що співпраця з Росією щодо прикордонного пункту похована на це десятиліття” – зазначив він.

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