Нібито вчитися в Польщі: мешканець Львівщини незаконно переправляв чоловіків за кордон за $10 тис.

Поліція й СБУ викрили мешканця Львівщини, який організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через держкордон на період дії воєнного стану.
Про це в середу, 4 травня, повідомляє пресслужби Офісу генпрокурора.
За даними слідства, громадянин за 10 тисяч доларів США з особи обіцяв виготовити й надати фіктивні документи про навчання у вишах Польщі. На підставі отриманих документів військовозобов’язані чоловіки могли безперешкодно перетнути кордон через офіційні пункти пропуску.
Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України після одержання всієї суми від одного з бажаючих незаконно виїхати за межі України.
Кримінальне провадження порушено за ч. 3 ст. 332 КК України – “Незаконне переправлення осіб через державний кордон України”.
“Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Встановлюються інші особи, причетні до протиправної діяльності”, – зазначили в ОГП.
Операцію з викриття проводили співробітники Слідчого управлінням ГУ НП та Управління СБУ у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.
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