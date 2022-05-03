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Премія імені Георгія Ґонґадзе-2022 оголосила фіналістів

03/05/2022 15:31

Премія імені Георгія Ґонґадзе-2022 оголосила чотирьох фіналістів у День свободи преси.

Про це пресслужба премії повідомила у вівторок, 3 травня.

До короткого списку увійшли фотографи Мстислав Чернов і Євген Малолєтка у тандемі, журналісти Сергій Сидоренко і Тетяна Трощинська.

Також цьогоріч Капітула запровадила Спеціальну відзнаку – вперше в історії Премії.

Нею посмертно відзначили фотожурналіста Макса Левіна “за визначний внесок у розвиток української фотографії, відданість професії і відвагу”.

Відтак, у фіналі премії:

  • Мстислав Чернов – журналіст Associated Press, фотограф, військовий кореспондент;
  • Євген Малолєтка – фотокореспондент;
  • Сергій Сидоренко – журналіст, співзасновник та головний редактор “Європейської правди”.;
  • Тетяна Трощинська – заступниця головного редактора “Громадського радіо”, редакторка щоденної програми “Київ-Донбас” на “Громадському радіо”, ведуча прямих ефірів;

Лауреата Премії традиційно оголосять 21 травня, у день народження Георгія Ґонґадзе.

Нагадаємо, Премія імені Георгія Ґонґадзе – це щорічна премія для незалежних журналістів.

Вона була заснована Українським ПЕН у партнерстві з Асоціацією випускників Києво-Могилянської Бізнес-школи та виданням “Українська правда” у 2019 році.

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Україна

Премія імені Георгія Ґонґадзе-2022 оголосила фіналістів

Премія імені Георгія Ґонґадзе-2022 оголосила чотирьох фіналістів у День свободи преси. Про це пресслужба премії повідомила у вівторок, 3 травня. До короткого списку увійшли фотографи Мстислав Чернов і Євген Малолєтка у...

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