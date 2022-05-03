Премія імені Георгія Ґонґадзе-2022 оголосила фіналістів

Премія імені Георгія Ґонґадзе-2022 оголосила чотирьох фіналістів у День свободи преси.
Про це пресслужба премії повідомила у вівторок, 3 травня.
До короткого списку увійшли фотографи Мстислав Чернов і Євген Малолєтка у тандемі, журналісти Сергій Сидоренко і Тетяна Трощинська.
Також цьогоріч Капітула запровадила Спеціальну відзнаку – вперше в історії Премії.
Відтак, у фіналі премії:
Лауреата Премії традиційно оголосять 21 травня, у день народження Георгія Ґонґадзе.
Нагадаємо, Премія імені Георгія Ґонґадзе – це щорічна премія для незалежних журналістів.
Вона була заснована Українським ПЕН у партнерстві з Асоціацією випускників Києво-Могилянської Бізнес-школи та виданням “Українська правда” у 2019 році.
Читайте також:
Премію імені Георгія Гонгадзе 2021 здобула Мирослава Барчук
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!