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Екснардепа Царьова засудили до 12 років в’язниці

03/05/2022 13:17

Шевченківський райсуд Києва оголосив вирок колишньому народному депутату України та кандидату президенти Олегу Царьову.

Про це повідомляє у вівторок, 3 травня,Судовий репортер“.

Політика взнали винним за ч. 2 ст. 110 та ч. 3 ст. 109 КК України, тобто у публічних закликах до умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, а також у публічних закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу з використанням засобів масової інформації.

Йдеться про висловлювання Царьова під час президентської виборчої кампанії у квітні-травні 2014 року. Зокрема, в ефірі «Громадського телебачення», «Росія 24» і російського «1 каналу».

Царьов критикував події Майдану і називав нову владу нелегітимною, наполягав на необхідності надання російській мові статусу державної, а також пропагував ідею децентралізації влади аж до створення Федеративної республіки Новоросія, куди ввійдуть Донецька, Луганська, Харківська, Херсонська, Одеська, Запорізька, Миколаївська і Дніпропетровська області.

У числі доказів — показання двох колишніх держохоронців, які супроводжували Царьова під час перевиборчої кампанії 2014 року, а також відеозаписи програм за участі політика та їх розшифровки і лінгвістичні експертизи.

Суд звернувся до президента Володимира Зеленського із поданням щодо позбавлення Царьова ордена «За заслуги» ІІІ ступеня. Цей орден він отримав у 2011-му від президента Віктора Януковича.

«Царьов після скоєння кримінального правопорушення продовжив антиукраїнську діяльність… Зокрема, за умов розв’язання політичним керівництвом Російської Федерації агресивної війни проти України, яка триває з 2014 року і перейшла в фазу справжнього геноциду української нації із проявами знущання і насильства над цивільними, включно з дітьми і жінками… Згідно з загальнодоступними даними зі ЗМІ, приймав активну участь спільно з російськими військовими у заходах, прикриваючись благодійною місією у формі псевдодопомоги жителям Київської області… Коли російські військові знищували все, що було живого на території України. Враховуючи відсутність в обвинуваченого загальноетичних та загальноприйнятих людських засад в частині поваги до державних інституцій і також держави Україна в цілому. Незважаючи на етнічне українське походження і певний досвід державної служби, суд просить позбавити державної нагороди», — йдеться у рішенні.

Ще у квітні 2014-го прокуратура Києва зареєструвала це кримінальне провадження щодо посягання нардепом на територіальну цілісність країни.

«Така реакція прокуратури пов’язана з публічними виступами Царьова під час масових заходів, а також у засобах масової інформації, у яких він закликав до роз’єднання країни, посягав на територіальну цілісність держави та висловлював сепаратистські наміри», — пояснювали тоді у відомстві.

Шевченківський суд Києва розглядав цю справу з 2016 року і заочно, оскільки колишній нардеп втік за межі країни і перебував у розшуку.

Тільки в березні 2022-го, після початку війни, Царьов показався у Київській області. Як повідомив журналіст Денис Казанський, політик прибув разом із російською армією, прикриваючись необхідністю доставити “гуманітарний вантаж”.

Царьову повідомили ще одну підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційній діяльності.

Це сталося після того, як Царьов звернувся до мера Кривого Рогу Олександра Вілкула і запропонував йому здати місто російським окупантам.

За даними слідства, народний депутат IV-VII скликань Верховної Ради України неодноразово публікував у власному Telegram-каналі заклики до зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Ці заклики призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, а також до підтримки рішень і дій держави-агресора, її збройних формувань та до співпраці з ними.

За скоєння таких злочинів у період воєнного стану Царьову може загрожувати довічне позбавлення волі.

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Україна

Екснардепа Царьова засудили до 12 років в’язниці

Шевченківський райсуд Києва оголосив вирок колишньому народному депутату України та кандидату президенти Олегу Царьову. Про це повідомляє у вівторок, 3 травня, “Судовий репортер“. Політика взнали винним за ч. 2...

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