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У Вінницькій області затримали росіянина, який “зливав” окупантам переміщення техніки ЗСУ

02/05/2022 14:07
На Вінниччині правоохоронці викрили колаборанта – громадянина росії, який обговорював із російськими загарбниками переміщення військової техніки ЗСУ по території регіону.

Про це у фейсбуці повідомило Управління СБУ у Вінницькій області в понеділок, 2 травня.

“СБУ постійно проводить пошукові заходи із виявлення на території області посібників ворога – на Вінниччині викрито колаборанта, громадянина росії, який не приховує свого ставлення до війни проти України”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що колишній військовий російської армії свідомо підтримував агресію рф проти України, очікував на «руZZкий мір» та, на додачу, ще й обговорював із росіянами переміщення військової техніки ЗСУ по території регіону.

За місцем його проживання, до речі, поруч із стратегічним об’єктом критичної інфраструктури, виявлено паспортні документи та грошові кошти рф, боєприпаси денної і нічної сигнальної дії, обріз мисливської рушниці із набоями.

Наразі проводяться необхідні контррозвідувальні перевірочні заходи.

Матеріали щодо незаконного зберігання зброї направлено до ГУ НП у Вінницькій області для прийняття процесуального рішення.

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