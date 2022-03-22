На Вінниччині збили крилату ракету “Іскандер”

У Вінницькій області засоби протиповітряної оборони збили російську крилату ракету “Іскандер”.
Про це у вівторок, 22 березня, повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.
“Плюс одна… “Іскандер”, – лаконічно підписав Борзов фото уламків ракети.
Подробиць про ліквідацію ворожої ракети посадовець не повідомив. Як випливає з фото, опублікованого у дописі, рештки снаряду впали на поле.
На Вінниччині о 12.45 було оголошено повітряну тривогу, відбій пролунав о 14.00.
На території Вінниччини 20 березня було збито одну російську ракету, 18 березня – три.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 27 – 22.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!