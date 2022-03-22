На Вінниччині збили крилату ракету “Іскандер”

Фото з ФБ Сергія Борзова

У Вінницькій області засоби протиповітряної оборони збили російську крилату ракету “Іскандер”.

Про це у вівторок, 22 березня, повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

“Плюс одна… “Іскандер”, – лаконічно підписав Борзов фото уламків ракети.

Подробиць про ліквідацію ворожої ракети посадовець не повідомив. Як випливає з фото, опублікованого у дописі, рештки снаряду впали на поле.

На Вінниччині о 12.45 було оголошено повітряну тривогу, відбій пролунав о 14.00.

На території Вінниччини 20 березня було збито одну російську ракету, 18 березня – три.

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