У Стокгольмі частину парку перед посольством РФ назвали “Місцем вільної України”

Фото: Henrik Gustafsson Nicander

Влада Стокгольму вирішила назвати частину парку, де розташоване посольство Російської Федерації у Швеції, “Місцем вільної України” (“Fria Ukrainas plats”).

Як передає “Новинарня“, про це заявила міська голова шведської столиці Анна Кеніг Йерлмір.

“Перейменування парку – це тривалий символ солідарності міста Стокгольм з українським народом та важлива ознака протидії російському режиму. Сподіваємось, цей крок роздратує працівників посольства та продемонструє наш гнів через насильство, яке коїть Росія в Україні”, – заявила мерка Стокгольма.

Так Швеція долучилась до низки країн, які висловили солідарність із Україною.

Напередодні Ісландія дала ім’я площі біля російського посольства назву “Київ”, а ще в перші тижні війни Албанія назвала частину вулиці, де розташоване відомство РФ, вулицею Вільної України.

Своєю чергою, Литва змінила назву вулиці на вулицю Українських Героїв, Латвія – на вулицю Незалежної України, а Норвегія перейменувала площу перед посольством Росії на площу України.

Це стало натхненням для кампанії Ukraine Street, яка закликає місцевих мешканців підтримати перейменування вулиць з посольствами та консульствами Росії на вулиці України. Проєкт здійснюється за підтримки Міністерства закордонних справ України.

Зараз відповідні ініціативи розгорнуті в понад 50 містах у 35 країнах, невдовзі кампанія розшириться і на країни Азії.

Кожен українець може допомогти проєкту, якщо запросить своїх рідних і друзів за кордоном підписувати петицію для того міста і країни, де вони перебувають. На сайті зібрані посилання на петиції щодо перейменування вулиць, де розміщуються посольства і консульства держави-агресора в усіх зазначених містах.

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