У Кремлі погрожують розміщенням ядерної зброї біля Швеції та Фінляндії

Дмитро Пєсков і Володимир Путін

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін доручив Міноборони Росії розробити пропозиції, як саме слід “зміцнити” західний фланг на тлі можливого розширення НАТО.

Ймовірно, для для цього буде використаний ядерний потенціал.

Про це вдень у четвер 14 квітня, інформує “Українська правда” з посиланням на так звані росЗМІ.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв сьогодні пригрозив, що у разі вступу Швеції та Фінляндії до НАТО Росія почне “зміцнюватися”, зокрема, і за допомогою розміщення ядерної зброї на території Балтійського регіону.

“У такому разі ні про який без’ядерний статус Балтики мови вже не буде”, – сказав він.

Пєсков прокоментував заяву Медведєва, не заперечивши можливість розміщення таких озброєнь у районі Балтики. Але, перш ніж таке рішення буде ухвалено, сказав речник Путіна, нібито потрібно дочекатися рекомендацій Міноборони РФ.

“Після опрацювання доручення президента про зміцнення рубежів все обговорять на окремій нараді. Поки Шойгу не надав Путіну ідеї про зміцнення західних рубежів – на це потрібен час”, – заявив Пєсков.

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