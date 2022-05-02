У Конгресі США планують профінансувати допомогу Україні конфіскованими грішми російських олігархів

У Конгресі США планують використати кошти, вкрадені російськими олігархами, для покриття безпекової підтримки для ЗС України у війні проти РФ.

Як повідомляє “Європейська правда”, про це 1 травня заявив лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер.

На брифінгу в Нью-Йорку Шумер повідомив, що Конгрес працюватиме над пошуком джерел фінансування нового пакету допомогу США Україні в розмірі $33 млрд, про який попросив президент Байден. Для цього планується конфіскувати активи російських олігархів.

“Нам потрібні всі активи, які ми можемо об’єднати, щоб надати Україні необхідну допомогу”, – цитує Шумера Reuters.

Сенатор пояснив, що Конгрес невдовзі ухвалить законопроєкт, який спростить процес конфіскації майна, яке належить олігархам у Сполучених Штатах. Для цього законодавці дозволять прискорити розгляд справ про конфіскацію у федеральному суді.

Також парламент США визнає кримінальним злочином свідоме володіння доходами, отриманими від корупційних операцій з російським урядом.

“Настав час для російських олігархів, які потрапили під санкції, понести відповідальність за отримані ними неправомірно кошти”, – сказав Шумер.

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