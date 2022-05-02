Призначений окупантами “мер” Бердянська був засуджений за педофілію, – Подоляк

Олександр Сауленко

Призначений російськими окупаційними військами “мер” Бердянська Запорізької області раніше був засуджений за педофілію.

Про це в понеділок, 2 травня, повідомив у твіттері радник голови офісу президента України Михайло Подоляк.

Водночас “заступником мера” призначили двірника.

“Керівником” РАЦСу – прибиральницю. Армія мародерів і ґвалтівників продовжує проводити негативний відбір, демонструючи, яким насправді є «русский мир»”, – пише Подоляк.

Призначений окупаційними військами «мер» Бердянська раніше був засуджений за педофілію. «Заступником мера» призначили двірника. «Керівником» РАЦСу – прибиральницю. Армія мародерів і ґвалтівників продовжує проводити негативний відбір, демонструючи, яким насправді є «русский мир». — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 2, 2022

Самопроголошений або ж призначений росіянами “мер” Бердянська – це місцевий маловідомий підприємець Олександр Сауленко, який був зареєстрований у межах Бердянського району від політичної партії “Союз Лівих Сил”, а також балотувався до сільради Новопетрівки від партії “За Майбутнє”.

Його “правління” почалося з того, що він виклав відеозапис, на якому повідомив усім, що тепер він – “мер” Бердянська.

Чоловік пообіцяв налагодити мирне життя з російським народом.

Заступником “мера” Бердянська росіяни призначили Микиту Самойленка, який дійсно раніше працював двірником і перейшов на бік ворога.

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