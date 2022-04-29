На Запоріжжі рашисти прикриваються цивільними і нав’язують “рубльову зону”

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Російські окупанти продовжують вести обстріли міст Запорізької області, використовують цивільних українців як живий щит і змушують вводити “рубльову зону”.

Про це вранці в п’ятницю, 29 квітня, повідомила пресслужба Запорізької ОВА.

Мешканці Василівки розповіли, що в місті значно збільшилася кількість російських військових. Вони розміщуються у житлових кварталах, щоб ховатися за цивільними та використовувати їх як за живий щит.

Також відомо, що окупанти роздають гуманітарну допомогу та медикаменти лише тим, хто їх підтримує та сприяє їхній злочинній діяльності. Багато жителів співпрацювати з росіянами відмовляються.

Ситуація в Пологівському районі залишається напруженою. Через терористичні дії окупаційних військ кількість руйнувань збільшується щодня.

Під обстрілами знаходяться Оріхів та Гуляйполе, а також населені пункти навколо.

У селах Ботієве та Строганівка Мелітопольського району окупаційна комендатура вимагає від підприємців відкривати магазини, кафе, місця відпочинку та дозвілля.

Однією з умов безпечної роботи є відсутність на полицях магазинів товарів українського виробництва. Натомість українських підприємців активно агітують торгувати товарами з Криму та вводити “рубльову зону”.

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом авіаудару по Запоріжжю.

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