На Луганщині внаслідок обстрілів росіян загинули троє людей, поранено 12-річну дитину

Фото з телеграму Гайдая

В результаті ворожих обстрілів Луганщини минулої доби загинули троє мешканців, ще троє поранені, серед них 12-річна дитина.

Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив у понеділок, 2 травня.

“Троє загиблих та троє поранених російською армією жителів Луганщини, серед постраждалих – малолітня дитина. Поранення хлопець 2010 року народження отримав під час щільного обстрілу росіянами міста Золоте приблизно о 20:00 1 травня. Також серед постраждалих місцевий житель. Загинула мешканка Золотого. Ще двоє загиблих упродовж минулої доби у Лисичанську та Попасній. Осколкове поранення отримав житель Лисичанська”, – йдеться в повідомленні голови ОВА в телеграмі.

За словами Гайдая, минула доба була надважкою. Потужні тривалі обстріли завадили повноцінній евакуації цивільних.

Щонайменше 12 будинків знищено в Оріховому, чотири – в Гірському. В Лисичанську згоріла старовинна будівля багатопрофільної гімназії, яка є частиною Бельгійської спадщини міста, а також пошкоджено декілька будинків. У Сєверодонецьку – зруйновано шість багатоповерхівок, п’ять із яких розташовані поруч.

Читайте також:

У Луганській області росіяни обстріляли евакуаційний автобус, серед постраждалих – немовля