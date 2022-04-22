У Луганській області росіяни обстріляли евакуаційний автобус, серед постраждалих – немовля

Обстріл евакуаційного автобуса на Луганщині, фото з ФБ Сергія Гайдая

На Луганщині евакуаційний автобус, який вивозив людей із Попасної, потрапив під російський обстріл, постраждав юнак та немовля.

Про це у п’ятницю, 22 квітня, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

“Один із наших автобусів не доїхав до Рубіжного – почались обстріли. По шкільному автобусу, що прямував з людьми з Попасної, росіяни відкрили вогонь. На щастя, вдалося вивезти 25 осіб. Із них одна жінка з інвалідністю, поранений хлопець та грудне немовля”, – написав він у телеграмі, додавши, що керував евакуаційним транспортом вчитель історії однієї зі шкіл Попаснянської громади.

За даними Сергія Гайдая, 70 людей сьогодні вдалося евакуювати з Луганщини.

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