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ДБР затримали “тітушок” Киви, які планували провокації на Одещині

02/05/2022 13:51

Державне бюро розслідувань затримало довірених осіб колишнього народного депутата Іллі Киви, які мали організовувати провокаційні акції з залученням “тітушків” для дестабілізації ситуації.

Про це пресслужба ДБР повідомила у понеділок, 2 травня.

“У межах проведення широкомасштабної спецоперації щодо недопущення інспірованих російськими спецслужбами провокацій в Одесі у роковини подій 2 травня працівники Державного бюро розслідувань затримали на Одещині одну з довірених осіб колишнього нардепа, зрадника України Іллі Киви. Він мав організувати на замовлення забороненої “ОПЗЖ” провокаційні акції в Одесі та інших регіонах України”, – йдеться у повідомленні.

За інформацією ДБР, ця людина відповідала за збір “спортсменів” в Одесі та забезпечувала їхню участь на акціях і мітингах на території країни на замовлення Киви.

“Другий “помічник” Киви переховувався від правоохоронців на Закарпатті. Він відповідав за підбір “тітушок”, які охороняли представників політичної партії “ОПЗЖ” під час масових заходів в Одеській і Київській областях. Під час акцій довірений Киви надавав вказівки, що саме робити учасникам, зокрема й використання фізичної сили. Масові акції фінансували представники політичної партії “ОПЗЖ”, – ідеться у повідомленні.

За інформацією відомства, ДБР встановило три десятка “тітушків”, яких керівництво політичної партії “ОПЗЖ” використовувало як силовий блок.

“Перевіряється причетність усіх затриманих до організації провокацій в Одесі 2 травня 2022 року”, – інформують у ДБР.

У бюро також нагадують, що суд дозволив заочне розслідування стосовно Киви за підозрою в державній зраді.

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Україна

ДБР затримали “тітушок” Киви, які планували провокації на Одещині

Державне бюро розслідувань затримало довірених осіб колишнього народного депутата Іллі Киви, які мали організовувати провокаційні акції з залученням “тітушків” для дестабілізації ситуації. Про це пресслужба ДБР повідомила у понеділок,...

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