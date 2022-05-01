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СБУ знешкодила російську ДРГ, яка планувала збити пасажирський літак і звинуватити Україну

01/05/2022 13:26

Служба безпеки заявила про успішну спецоперацію зі знешкодження ворожої ДРГ, яка планувала збити пасажирський літак і звинуватити в цьому Україну та держави, що передають нам зброю.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко

“СБУ провела багатоетапну спецоперацію, в ході якої нейтралізувала глибоко законспіровану диверсійно-розвідувальну групу ворога.  Агенти генштабу збройних сил РФ готували теракт – планували збити пасажирський літак над територією Росії чи Білорусі.

В атаці на повітряне судно окупанти мали намір безпідставно звинуватити Україну та наших партнерів [які постачають Україні зброю]. Для вчинення провокації зловмисники хотіли обстріляти цивільний борт із переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) Stinger”, – зазначається в повідомленні.

За даними Служби безпеки, щоб викрасти і приховано вивезти за кордон іноземний ПЗРК, представники спецслужб держави-агресора дали відповідне завдання своїй агентурній групі, в яку входило двоє осіб із подвійним громадянством та завербований ними спільник.

Діяльність ДРГ координував росіянин Олександр Тютерев, який є кадровим співробітником головного управління генштабу збройних сил РФ та має позивний “Морпєх”, вказує Дехтяренко.

Встановлено, що раніше він брав участь в організації серії терактів в Одеській області, за що перебуває у розшуку.

За його завданням ворожі агенти намагалися встановлювати зв’язки з представниками ЗСУ під виглядом патріотично налаштованих волонтерів. Для формування “довірчих” відносин вони передали українським військовим достовірну інформацію щодо позицій і переміщення окупаційних підрозділів так званих “кадировців”.

Надалі російська агентура планувала використати напрацьовані контакти для незаконного отримання іноземного ПЗРК та його передачі в Росію, зазначають в СБУ.

Під час спецоперації співробітники СБУ затримали всіх учасників диверсійно-розвідувальної групи окупантів.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин викритого злочину та притягнення до відповідальності його організаторів.

Окрім того, українській спецслужбі вдалося встановити, що Морпєх брехав своєму керівництву про успіхи в Україні й давав підконтрольній йому ДРГ завдання щодо фальсифікації теракту в тилу України. Зокрема, вони готували постановочні фото- та відеоматеріали про нібито “напад на блокпост сил ТрО”.

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Україна

СБУ знешкодила російську ДРГ, яка планувала збити пасажирський літак і звинуватити Україну

Служба безпеки заявила про успішну спецоперацію зі знешкодження ворожої ДРГ, яка планувала збити пасажирський літак і звинуватити в цьому Україну та держави, що передають нам зброю. Про це повідомив речник...

Війна з Росією

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