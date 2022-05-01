На Миколаївщині окупанти “воюють із добривами”

Уранці жителі Миколаєва та області чули вибухи, при цьому повітряної тривоги не було.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім після 9:40 у неділю, 1 травня, опублікував фото темно-рудого стовпа диму та зазначив, що окупанти “воюють з українськими добривами”.
Невдовзі він опублікував ще одну світлину.
“Хмара вже біла. Перевіряємо склад повітря”, – написав Кім.
“Селітра/нітроамофоска. Повітря чисте”, – додав він.
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