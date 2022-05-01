ГШ: наступальні дії окупантів не мали успіху на жодному напрямку

Сліди розривів у полі на Харківщині

Наступальні чи штурмові дії російських окупантів не мали успіху на жодному з напрямків – ворог зазнав втрат як на Харківщині, так і на Донбасі.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00 у неділю, 1 травня.

На Ізюмському напрямку противник намагався вести наступальні дії, успіху не мав, зазнав втрат у живій силі та техніці.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог намагався встановити повний контроль над населеними пунктами Рубіжне та Попасна, успіху не мав, також зазнав втрат.

Російські окупанти безуспішно здійснювали штурмові дії в районі населених пунктів Озерне та Мар’їнка. Також ворог зазнав втрат в районі населених пунктів Времівка та Зелене Поле.

На Південнобузькому напрямку противник веде бойові дії з метою виходу на адміністративні межі Херсонської області та створення сприятливих умов для наступу на Миколаїв та Кривий Ріг.

Основні зусилля окупанти зосередили на Криворізькому напрямку. Вели артилерійський вогонь по позиціях наших підрозділів у районах Таврійського, Осокорівки, Трудолюбівки та Князівки.

На Миколаївському напрямку ворог проводить перегрупування підрозділів. З метою уточнення обстановки та виявлення позицій наших підрозділів противник провів повітряну розвідку із залученням БпЛА у східній частині Миколаївської та північно-західній частині Херсонської областей.

На Слобожанському напрямку ворог обстрілював позиції Сил оборони із мінометів в районах населених пунктів Уди та Прудянка.

Російські окупанти зазнали втрат в районі населеного пункту Старий Салтів.

На Сіверському напрямку ворог обстрілював українські позиції (з території РФ через кордон) в районі населеного пункту Сеньківка.

Для уточнення положення наших військ на Сумському напрямку противник провів повітряну розвідку із застосуванням БпЛА.

У подальшому не виключається проведення демонстраційних дій вздовж державного кордону України, а також відновлення вогневого ураження наших підрозділів та інфраструктури у прикордонних районах на зазначеному напрямку.

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