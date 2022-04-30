На український ринок АЗК запрошують поляків

Президент Володимир Зеленський повідомив, що обговорював із президентом Польщі Анджеєм Дудою прихід польських компаній на український ринок пального АЗС.

Про це він розповів в інтерв’ю представникам польських ЗМІ, інформує пресслужба Банкової 29 квітня.

“Ми з Польщею розмовляємо – польська компанія приїжджала до нас, зустрічалася з нашим “Нафтогазом” та міністром енергетики. Вони дуже хочуть зайти на наш ринок автозаправного бізнесу. У нас велика мережа відкрита. Я думаю, вони зайдуть”, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що це питання обговорювалося із президентом Польщі, також його обговорювали прем’єр-міністри двох країн.

Питання входження західного бізнесу на ринок пального в Україні стало актуальним після початку російського вторгнення, коли Україна залишилась без нафтопродуктів РФ і Білорусі, а росіяни ще й розбомбили Кременчуцький нафтопереробний завод, українські нафтобази тощо. Це спричинило дефіцит та здорожчанння пального.

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