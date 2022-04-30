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Данія передає Україні колісні БТРи Piranha III, – ЗМІ

30/04/2022 21:58

Данія передасть Збройним силам України колісні бронетранспортери “Піранья” (Piranha III).

Про це повідомляє данське видання OLFI, що спеціалізується на оборонній тематиці, пише “Європейська правда”.

За цими даними, Україна отримає 25 таких БТРів із колісною формулою 8х8.

Також повідомляється, що Данія передасть Україні 50 гусеничних бронетранспортерів M113 і важкі міномети М10 разом із тисячами мінометних снарядів для них.

Piranha – сімейство колісних БТРів, розроблених швейцарською компанією MOWAG. Це одна з наймасовіших платформ бронетехніки у світі.
Зараз армія Данії переозброюється на БТР Piranha V.

Бронетранспортер типу М113 використовувався данською армією з 1964 року, але кілька разів модернізувався.

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