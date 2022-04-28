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Данія передасть Україні модернізовані БТРи M113 і мінометні снаряди, – ЗМІ

28/04/2022 19:39

Данія передасть Україні бронетранспортери типу М113, міни та мінометні снаряди.

Про це вдень у четвер, 28 квітня, поінформував сайт Danmarks Radio.

Зазначається, що уряд Данії ухвалив рішення передати Україні нову партію військової допомоги на суму 600 мільйонів датських крон, або ж еквівалент 90 мільйонів доларів – бронетранспортери М113, міни калібру 120 мм та протитанкова зброя, без вказівки по кількості.

Незалежно від того, скільки саме одиниць зброї та техніки отримають ЗСУ від Данії, важлива сама тенденція – Копенгаген змінив свою офіційну позицію та наважився постачати Україні озброєння.

Поки невідомо, чи покинула данська військова допомога країну і чи прямує вона в Україну.

За інформацією DR, з моменту візиту прем’єр-міністра Збройні сили та особливо армія розглядають, які системи озброєнь, що перебувають на складах, можуть бути корисними в Україні.

Бронетранспортер типу М113 використовувався данською армією з 1964 року, але кілька разів модернізувався.

За даними сайту Збройних сил Данії, машини мають, крім іншого, потужніші двигуни, нове обладнання та потужнішу броню.

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