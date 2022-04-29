У Вінниці демонтували пам’ятник Максиму Горькому

У Вінницькому центральному парку імені Леонтовича демонтували пам’ятник Максиму Горькому.
Відповідне відео виклав співзасновник проєкту “Декомунізація.Україна” Вадим Поздняков з посиланням на Музей Вінниці у п’ятницю, 29 квітня.
Як повідомив виданню “Вежа” директор Музею Вінниці Олександр Федоришен, пам’ятник перевезли на відповідальне зберігання до філії Вінницького обласного краєзнавчого музею – Музею пам’яті жертв нацизму. Там уже зберігаються пам’ятники Козицькому, Тарногородському та Петру Запорожцю.
Напередодні виконавчий комітет Вінницької міської ради схвалив рішення, яке дозволить прибрати з Центрального парку пам’ятник Максиму Горькому. Рішення було ухвалено у відповідь на петицію, яка була зареєстрована 15 квітня та набрала необхідну кількість голосів.
Довідково:
Як повідомляють історики, Максим Горький є засновником методу соціалістичного реалізму в літературі, який сприяв закріпленню ідеології більшовизму і зміцненню сталінського тоталітаризму в СРСР. Він називав українську мову “украинское наречие”, також був автором лозунгу, який широко використовували у часи сталінського терору 1937-1938 років: “Если враг не сдаётся, – его уничтожают”. Також історики зазначають, що Максим Горький, очевидно, підтримував та схвалював систему радянських концентраційних таборів ГУЛАГ.
Після смерті Максима Горького, за вказівкою Сталіна, паркам культури і відпочинку присвоювали ім’я цього письменника. Це відбувалось у містах Радянського Союзу. Вінницький парк носив ім’я Максима Горького з 1939 року. Пам’ятник письменнику встановили у 1968 році. Ще до декомунізації, у 1992 році у Вінниці перейменували вулицю Горького. А у 2020 році – парк.
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