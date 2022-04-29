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Оператор ССО розповів ексклюзив про оборону гостомельського аеропорту

29/04/2022 21:12

Один із учасників оборони гостомельського аеропорту, військовослужбовець Сил спеціальних операцій ЗСУ розповів, як тривали бої за летовище та власне його оборона.

Відео поширила пресслужба Командування ССО у п’ятницю, 29 квітня. 

“Наша група була задіяна до відбиття ворожої повітряної атаки з кількома іншими підрозділами. Воїни ССО України  нищили російські повітряні судна, ліквідували живу силу, яка встигла висадитися і водночас відбивали атаки ДРГ, що намагалися подавити спротив оборонців летовища”, – йдеться в описі до відео.

Зокрема, військовий розповідає, що вони з “Ігли” збили два російських гелікоптерів Ка-52 і один Мі-8. 

Зі слів військовослужбовця, його мотивує відчуття патріотизму, любов до країни, потреба в захисті країни, а конкретно в бою – “набити побільше русні”.

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