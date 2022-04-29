На Чернігівщині під завалами виявили тіла двох загиблих

У Чернігівський області рятувальники, які розбирають зруйновані будинки, знайшли під завалами тіла двох загиблих.
Про це вранці в п’ятницю, 29 квітня, повідомила пресслужба ОВА.
“За минулу добу рятувальники чотири рази залучалися до надання допомоги, зокрема двічі – для розбору конструкцій зруйнованих будинків. Виявлено тіла двох загиблих людей”, – йдеться у повідомленні.
За добу групи піротехнічних робіт та підводного розмінування ДСНС в області 29 разів залучалися до знешкодження вибухонебезпечних предметів та виявили і вилучили 171 такий предмет.
Всього з початку воєнних дій на Чернігівщині вилучено 17 969 вибухонебезпечних предметів.
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