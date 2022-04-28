Житло для переселенців: які будуть доступні формати?

Геннадій Карпюк

Мінреінтеграції

Відомо, що понад 10 мільйонів українців вимушено залишили обійстя через збройну агресію Росії, чимала кількість громадян втратили житло фізично, оскільки воно зруйноване чи значно пошкоджено в результаті бойових дій. Звісно, що держава шукає механізми, фінансові ресурси, міжнародну допомогу, аби поступово вирішувати житлову проблематику таких людей у доступних форматах. Йдеться як про швидкі, але тимчасові рішення, так і проєкти, націлені на будівництво постійного житла.

Відновлення житла – глобальне завдання близького майбутнього

Одним з таких кроків стало затвердження 20 квітня Урядом порядку формування фондів житла для тимчасового проживання. Це рішення розширює механізми забезпечення житлом вимушених переселенців і є частиною великої комплексної роботи влади з вирішення проблем ВПО. Кабмін тут затвердив порядки формування фондів житла для тимчасового проживання, його облік і надання внутрішньо переміщеним особам та викупу, визначив як будувати таке житло.

Вже відомо, що житло споруджуватимуть у регіонах, де не тривають бойові дії і згідно із типовими проєктами, застосовуючи сучасні технології швидкого будівництва. Фінансуватимуть роботи за рахунок держави, коштів статутного капіталу Держмолодьжитла, місцевих бюджетів, міжнародних донорів, добровільних внесків фізичних і юридичних осіб, інших джерел, не заборонених законом.

Відновлення житла в Україні, як глобальне завдання найближчого майбутнього, що враховує потреби цивільних і військових, є одним з урядових пріоритетів. Президент Володимир Зеленський днями збирав спеціальну нараду з питань відбудови житлової інфраструктури, де предметно і фахово обговорювали цей виклик. Серед пропозицій, які окреслювали найбільш реальні перспективи будівництва тимчасового житла для населених пунктів, що постраждали від війни, виділили потребу у зведенні спеціальних модульних містечок. Це формат невеликого, але комфортного житла, в якому можна тривалий час мешкати, поки зруйновані оселі відновлюють чи будують нові будинки.

Планується також і зведення у Львівській області модульних будинків масштабного типу для тривалішого проживання, де можуть поселити до тисячі осіб ВПО. Тут мешкатимуть люди, які забажають лишитися у територіальних громадах Львівщини надовго. Важливо, що міжнародні партнери готові допомогти Львівщині із будівельними роботами та необхідним обладнанням.

Щодо того, як будуватимуть вже постійне (стаціонарне) житло, розповів заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. Він зазначив, що вже зараз, поки триває війна, держава розпочинає будівництво житла для людей, які його втратили через бойові дії. Його зводитимуть у десяти регіонах. Перевагу нададуть проєктам, які можна завершити за 3-4 місяці. Ці квартири (переважно одно- й двокімнатні) мають бути одразу з ремонтом, меблями і побутовою технікою.

Перші стаціонарні квартири для ВПО можуть бути вже за 4 місяці

Наразі вже тривають перемовини з будівельниками в регіонах, аби вони надали варіанти будівництва дешевого і водночас якісного житла. Масштаби задачі – декілька десятків тисяч квартир, перші з яких планують заселяти приблизно через чотири місяці.

Інший вихід із ситуації – викуп ще не введених в експлуатацію, але фактично готових будинків. У найближчий місяць держава почне їх викупати і надавати переселенцям.

Обласні адміністрації у визначених регіонах отримали завдання швидко виділити землю для будівництва тимчасового житла для переміщених осіб. Також регіональна влада зараз складає списки осіб, які потребують першочергового отримання таких прихистків – передусім це ті переселенці, які змушені перебувати у найгірших умовах – спортзалах, школах тощо, повноцінно не пристосованих для нормального проживання.

Як згадані програми й ініціативи впроваджують, можна побачити на прикладі Львова, де за підтримки Уряду Польщі вже відкрито контейнерне містечко для переселенців.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що бюджет області надає 47 млн гривень для необхідного ремонту 13 місцевих гуртожитків, інтернатів, санаторіїв та готелів, які в найближчі місяці пристосують для проживання майже 1,6 тис. переселенців. Громади регіону сформували єдину базу із 92 ділянок площею понад 582 га, де можна почати будувати житло переселенцям.

Уже визначилися з такими ділянками й у Полтаві, Кропивницькому та інших регіонах.

До справи долучаються міжнародні партнери та будкомпанії

До будівництва житла для ВПО в Україні вже залучають закордонних партнерів. Один з традиційних лідерів у цьому контексті – Німеччина, що вже бере участь у таких проєктах, започаткованих ще до цієї війни (спільно з німецьким банком KfW). Про надання Урядом ФРН 49 млн євро на спорудження житла для ВПО повідомляв міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Також Берлін обіцяє допомогти відбудувати і соціальну інфраструктуру, школи, садочки по закінченні війни.

Нині багато будівельних компаній вже розробляють проєкти з будівництва як тимчасового, так і постійного житла для ВПО. Приміром, варіант національного проєкту пропонує полтавська компанія “Стандарт Буд” із їхньою пропозицією можна ознайомитися за посиланням.

Інший цікавий проєкт містечок з індивідуальними будинками розробила девелоперська компанія All Right Development&Investment. Він передбачає спорудження центрів тимчасового житла для ВПО “Паляниця Дім” у форматі геодезичних куполів, на спорудження яких потрібно на 60% менше матеріалів, ніж зазвичай.

Заслуговують на увагу і проєкти: швидкомонтованих містечок для переселенців та модульних містечок, які можна встановлювати за 5 діб.

Лайфхак особам, які втратили житло внаслідок війни*

Передусім слід розуміти, що держава готується забезпечувати українців компенсацією за пошкодження та знищення їхнього житла під час війни. Зокрема, йдеться про надання житлоплощі з обмеженням до 150 кв. метрів замість коштів. Зараз у Верховній Раді вже напрацьовано відповідний законопроєкт (№7198).

Планується також, що люди, які втратили житло, зможуть отримати грошову компенсацію з обмеженим правом використання (на ремонтні роботи, будівництво чи купівлю нового житла). Її розмір визначатимуть після оцінки втраченого майна чи його пошкоджень.

* Із 30 березня у застосунку «Дія» можна подати заявку про пошкоджене житло під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну і податися на програму з відновлення житла.



Відеоінструкція як стати учасником цієї програми – за посиланням.

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