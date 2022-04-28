Home / Війна / Внаслідок російського авіаудару в Нью-Йорку на Донеччині загинули троє людей

Внаслідок російського авіаудару в Нью-Йорку на Донеччині загинули троє людей

28/04/2022 15:26

У Донецькій області російські війська завдали авіаудару по селищу міського типу Нью-Йорк, унаслідок чого три людини загинули і стільки ж зазнали поранень.

Про це вдень у четвер, 28 квітня, повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Троє загиблих, троє поранених. Усі – цивільні. Такі попередні наслідки ранкового авіаудару, якого росіяни завдали по Нью-Йорку… Знову і знову росіяни б’ють по цивільних — вони ведуть війну на винищення українського мирного населення”, – написав він.

За його словами, російські некеровані авіаракети влучили у промислове підприємство та житлові квартали.

Пошкоджено щонайменше дев’ять приватних будинків, але точний обсяг руйнувань ще належить визначити.

“Усі злочини ретельно документуємо, за все доведеться відповідати!”, – наголосив керівник ОВА.

 Читайте також:
Окупанти двічі вдарили фосфорними снарядами по Авдіївці, ЗСУ відбили спробу прориву, – ОВА

Унікальних переглядів: 1
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“Слуга народу” призупинила членство нардепа Ковальова у фракції, бо він в окупації

Партія “Слуга народу” призупинила членство народного депутата Олексія Ковальова у своїй фракції через підозру в державній зраді і просить правоохоронців розслідувати, чи став він на бік Росії у Херсонській...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse