Внаслідок російського авіаудару в Нью-Йорку на Донеччині загинули троє людей

У Донецькій області російські війська завдали авіаудару по селищу міського типу Нью-Йорк, унаслідок чого три людини загинули і стільки ж зазнали поранень.

Про це вдень у четвер, 28 квітня, повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Троє загиблих, троє поранених. Усі – цивільні. Такі попередні наслідки ранкового авіаудару, якого росіяни завдали по Нью-Йорку… Знову і знову росіяни б’ють по цивільних — вони ведуть війну на винищення українського мирного населення”, – написав він.

За його словами, російські некеровані авіаракети влучили у промислове підприємство та житлові квартали.

Пошкоджено щонайменше дев’ять приватних будинків, але точний обсяг руйнувань ще належить визначити.

“Усі злочини ретельно документуємо, за все доведеться відповідати!”, – наголосив керівник ОВА.

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