Внаслідок російського авіаудару в Нью-Йорку на Донеччині загинули троє людей

У Донецькій області російські війська завдали авіаудару по селищу міського типу Нью-Йорк, унаслідок чого три людини загинули і стільки ж зазнали поранень.
Про це вдень у четвер, 28 квітня, повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.
“Троє загиблих, троє поранених. Усі – цивільні. Такі попередні наслідки ранкового авіаудару, якого росіяни завдали по Нью-Йорку… Знову і знову росіяни б’ють по цивільних — вони ведуть війну на винищення українського мирного населення”, – написав він.
За його словами, російські некеровані авіаракети влучили у промислове підприємство та житлові квартали.
Пошкоджено щонайменше дев’ять приватних будинків, але точний обсяг руйнувань ще належить визначити.
“Усі злочини ретельно документуємо, за все доведеться відповідати!”, – наголосив керівник ОВА.
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