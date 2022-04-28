Ракетний удар по Запоріжжю: постраждали три людини, серед них – одна дитина

Фото: Запорізька ОВА

Внаслідок ракетного удару окупантів по Запоріжжю у місті пошкоджено два будинки в приватному секторі. Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації у четвер, 28 квітня. “Удар був нанесений рашистською авіацією, застосували ракети Х-55 класу “повітря-земля””, – йдеться у повідомленні. Наразі відомо щодо трьох постраждалих, одна з них дитина. Інформація буде уточнена, подробиці згодом, додали в ОВА. Читайте також:

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Редактор: Людмила Кліщук