У Мінветеранів пояснили, хто з добровольців зможе отримати статус учасника бойових дій

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Статус учасника бойових дій із відповідними соціальними гарантіями від держави отримають, в тому числі, добровольці, які брали участь у бойових діях – у складі бригад Територіальної оборони та добровольчих формувань територіальних громад.

Про це повідомила міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна, поінформувала пресслужба відомства у вівторок, 26 квітня.

“Коли приймався закон, який надає добровольцям право на отримання статусу УБД із відповідними соціальними гарантіями, ніхто не знав, де розгорнеться театр воєнних дій. Тож це право було надано по всій Україні. Проте відповідно до порядку надання статусу, отримають його тільки ті, хто брав безпосередню участь у бойових діях. При міністерстві діятиме комісія за участю представників відомств сектора безпеки та оборони, яка займатиметься цими питаннями”, – пояснила голова Мінветеранів.

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