Китайська компанія з виробництва БПЛА призупиняє бізнес в Україні і Росії

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Один зі світових лідерів із виробництва дронів DJI Technology Co Ltd став першою великою китайською компанією, що припинила вести бізнес в Росії та Україні з початку війни.

Про це вранці в середу, 27 квітня, інформує ВВС.

Компанія, яка є найбільшим у світі виробником споживчих і промислових безпілотників, заявила, що тимчасово призупиняє свою діяльність в Росії та Україні.

Йдеться не про конкретні країни, а про принципи компанії, зазначив речник DJI Technology Co Ltd.

“DJI відчуває відразу до будь-якого використання наших дронів для заподіяння шкоди. І ми тимчасово призупиняємо продажі в цих країнах, щоб гарантувати, що ніхто не використовує наші безпілотники в бою”, – сказав прессекретар компанії.

Українські військові та громадяни звинуватили DJI у витоку їхніх даних до Росії — фірма це звинувачення заперечує, додає ВВС.

Минулого місяця представник DJI заявив, що компанія помітила в Інтернеті кадри з імовірним використанням російськими військовими її продукції. У компанії не змогли це підтвердити і проконтролювати.

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