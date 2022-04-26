В Україні за час війни поліція притягнула понад 1200 мародерів

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За понад два місяці війни українські правоохоронці викрили на мародерстві 1200 громадян. Загалом за майновими злочинами розслідують більше 5,5 тис. кримінальних проваджень.

Про це вдень у вівторок, 26 квітня, повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

“Загалом більше 5 з половиною тисяч кримінальних проваджень за скоєння майнових злочинів у період війни розслідують слідчі Національної поліції України”, – сказав він.

Клименко уточнив, що правоохоронці документують як майнові злочини російських окупантів (зафіксовано кілька сотень), так і злодіяння громадян України. Останнім оголошено понад тисячу підозр.

“Понад 1200 осіб уже отримали повідомлення про підозру за вчинення цих кримінальних правопорушень. І ми працюємо далі”, – зазначив керівник НП.

За словами голови Нацполу, переважно це громадяни із кримінальним минулим.

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