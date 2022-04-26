В Україні за час війни поліція притягнула понад 1200 мародерів

За понад два місяці війни українські правоохоронці викрили на мародерстві 1200 громадян. Загалом за майновими злочинами розслідують більше 5,5 тис. кримінальних проваджень.
Про це вдень у вівторок, 26 квітня, повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.
“Загалом більше 5 з половиною тисяч кримінальних проваджень за скоєння майнових злочинів у період війни розслідують слідчі Національної поліції України”, – сказав він.
Клименко уточнив, що правоохоронці документують як майнові злочини російських окупантів (зафіксовано кілька сотень), так і злодіяння громадян України. Останнім оголошено понад тисячу підозр.
“Понад 1200 осіб уже отримали повідомлення про підозру за вчинення цих кримінальних правопорушень. І ми працюємо далі”, – зазначив керівник НП.
За словами голови Нацполу, переважно це громадяни із кримінальним минулим.
Читайте також:
“Оцей герой кинув у жінку гранату”: в Ірпені затримали й побили батька й сина – мародерів
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!