У Рубіжному росіяни змушують жінок здавати позиції ЗСУ, погрожуючи розстрілом дітей

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У Рубіжному Луганської області російські окупанти змушують жінок, погрожуючи розстріляти дітей, йти до українських військових та здавати потім їхні позиції.

Про це вдень у вівторок, 26 квітня, повідомив очільник ЛугОВА Сергій Гайдай.

“Орки крадуть дітей, а потім змушують жінок, їхніх матерів, щоб вони йшли на позиції українських військових по егідою того, що їм потрібна гуманітарка, брати там якийсь гуманітарні набори або просто продукти. Потім повертатися назад і розповідати як облаштовані позиції українських захисників. Якщо жінки цього не зроблять, то вони погрожують розстріляти дітей”, – сказав Гайдай.

Зараз у Рубіжному та Попасній Луганської області тривають позиційні бої, ворогу не вдається захопити ці міста.

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