У Рубіжному росіяни змушують жінок здавати позиції ЗСУ, погрожуючи розстрілом дітей

У Рубіжному Луганської області російські окупанти змушують жінок, погрожуючи розстріляти дітей, йти до українських військових та здавати потім їхні позиції.
Про це вдень у вівторок, 26 квітня, повідомив очільник ЛугОВА Сергій Гайдай.
“Орки крадуть дітей, а потім змушують жінок, їхніх матерів, щоб вони йшли на позиції українських військових по егідою того, що їм потрібна гуманітарка, брати там якийсь гуманітарні набори або просто продукти. Потім повертатися назад і розповідати як облаштовані позиції українських захисників. Якщо жінки цього не зроблять, то вони погрожують розстріляти дітей”, – сказав Гайдай.
Зараз у Рубіжному та Попасній Луганської області тривають позиційні бої, ворогу не вдається захопити ці міста.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 62 – 26.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!