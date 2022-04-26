РФ позбавили права проведення Чемпіонату світу з хокею 2023 року

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Міжнародна федерація хокею (IIHF) вирішила перенести Чемпіонат світу з Росії, який мав відбутися у травні 2023 року у Санкт-Петербурзі.

Про це у вівторок, 26 квітня, інформує пресслужба організації.

“Рішення про перенесення заходу ухвалене насамперед з міркувань безпеки та добробуту всіх гравців, офіційних осіб, ЗМІ та вболівальників”, – йдеться у повідомленні.

Альтернативну країну чемпіонату буде визначено під час щорічного конгресу IIHF у фінському Тампере, який відбудеться в останній тиждень Чемпіонату світу з хокею 2022 року.

На початку березня IIHF позбавила Росію права проводити молодіжний чемпіонат світу з хокею 2023 року, який мав відбутися в Омську та Новосибірську з 26 грудня 2022 року до 5 січня 2023 року.

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