РФ позбавили права проведення Чемпіонату світу з хокею 2023 року

Міжнародна федерація хокею (IIHF) вирішила перенести Чемпіонат світу з Росії, який мав відбутися у травні 2023 року у Санкт-Петербурзі.
Про це у вівторок, 26 квітня, інформує пресслужба організації.
“Рішення про перенесення заходу ухвалене насамперед з міркувань безпеки та добробуту всіх гравців, офіційних осіб, ЗМІ та вболівальників”, – йдеться у повідомленні.
Альтернативну країну чемпіонату буде визначено під час щорічного конгресу IIHF у фінському Тампере, який відбудеться в останній тиждень Чемпіонату світу з хокею 2022 року.
На початку березня IIHF позбавила Росію права проводити молодіжний чемпіонат світу з хокею 2023 року, який мав відбутися в Омську та Новосибірську з 26 грудня 2022 року до 5 січня 2023 року.
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