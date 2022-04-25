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Унаслідок ракетного удару росіян на Вінниччині загинуло 5 людей

25/04/2022 16:10

Сьогодні вранці російські окупаційні війська обстріляли ракетами об’єкти транспортної інфраструктури поблизу м. Жмеринки та м. Козятина на Вінниччині.

Про це повідомила пресслужба Вінницької обласної прокуратури у понеділок, 25 квітня.

Внаслідок ворожого обстрілу попередньо 5 осіб загинули, 18 поранено. Інформація уточнюється.

За вказаним фактом слідчими УСБУ у Вінницькій області розпочато кримінальні провадження (ч. 3 ст. 110 КК України – умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків). Процесуальне керівництво здійснює Вінницька обласна прокуратура.

На місці подій працюють слідчі, прокурори та інші відомчі служби.

“Інформацію про воєнні злочини росії проти України можна надсилати на сайт головної платформи збору доказів warcrimes.gov.ua”, – йдеться у повідомленні.

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