Росіяни вдарили ракетами по Жмеринці й Козятину, є загиблі та поранені

Російські окупанти обстріляли міста Жмеринка та Козятин у Вінницькій області, є загиблі та поранені.
Про це вранці в понеділок, 25 квітня, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов.
“Жмеринка, Козятин під ракетними обстрілами. Ворог намагається завдати ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Є жертви та поранені”, – написав він у телеграмі.
На місці подій працюють рятувальні служби.
Нагадаємо, вранці 25 квітня під ворожий обстріл потрапили п’ять залізничних станцій в центрі та на заході України. Щонайменше 16 пасажирських поїздів рухаються із затримкою.
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