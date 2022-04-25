Росіяни вдарили ракетами по Жмеринці й Козятину, є загиблі та поранені

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Російські окупанти обстріляли міста Жмеринка та Козятин у Вінницькій області, є загиблі та поранені.

Про це вранці в понеділок, 25 квітня, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

“Жмеринка, Козятин під ракетними обстрілами. Ворог намагається завдати ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Є жертви та поранені”, – написав він у телеграмі.

На місці подій працюють рятувальні служби.

Нагадаємо, вранці 25 квітня під ворожий обстріл потрапили п’ять залізничних станцій в центрі та на заході України. Щонайменше 16 пасажирських поїздів рухаються із затримкою.

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