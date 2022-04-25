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На Миколаївщині російські окупанти розстріляли і спалили десятки своїх же вояків, – Кім

25/04/2022 11:54

У Миколаївській області російській окупанти із загороджувальних загонів розстріляли своїх же вояків і спалили їх тіла.

Про це вранці в понеділок, 25 квітня, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Окупанти намагалися нападати групами, наші військові їх знищували… Дуже пристойно, артилерією. Загарбники отримали “здюлєй” і пішли ремонтуватися.

Також на цьому напрямку є інформація про роботу загороджувальних загонів. На вихідних був випадок, який став відомий із перехоплення (…) Відступили орки назад, їх розстріляли там, осіб 30. Частину з них розстріляли, частину погнали назад на передову. Ну, розстріляли, то що ж… Усім відомо про російські “заградотряди”. Щоби приховати докази після розстрілу, тіла спалили. Дим йшов, сморід був страшенний… Якщо орки мене почують, то скажу так: краще здаватися в полон, зі зброєю, з танками, “премію” отримаєте. Нам зараз потрібні полонені для обміну”,  – сказав Кім.

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