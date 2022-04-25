Ексспівробітник “Азовсталі” здає росіянам інформацію про сховища на заводі

Скріншот із відео

Колишній начальник зміни з обладнання у конверторному та товстолистовому цехах заводу “Азовсталь” у Маріуполі Олександр Чупрін здав окупантам локації, де на заводі можуть ховатися українські військові та цивільні.

Про це ввечері в неділю, 24 квітня, повідомила “Українська правда” з посиланням на російське видання “Известия”.

Є відео, на якому Чупрін показує окупантам схему сховищ.

“Тут йде потужний підземний тунель пішохідний, під товстолистовим цехом проходить, прямо під ним вихід йде всередину цеху, два виходи — у самому ТЛЦ. Якщо цех гарячий, то є система потужного водопостачання для охолодження обладнання та металу, і тоді обов’язково там присутні залізобетонні потужні відстійники”, – розповідаєЧупрін.

Зрадник показує на карті, де саме розташовані цехи, в яких найлегше сховатися.

Він повідомляє, де українці можуть знайти прихисток і перечекати досить потужні удари російських окупантів.

Також Чупрін розповів, як українські захисники можуть пересуватись на території заводу.

“Щодо людських комунікацій між цехами, вони всі йдуть на нульовій позначці. Це дороги, це мости, підземних тунелів тут немає. Це єдиний підземний тунель, дуже потужний із набережною під товстолистовим цехом на основну дорогу, що йде посередині комбінату “Азовсталь” до пам’ятника, де стоїть танк”, – сказав Чупрін.

За його словами, “просидіти у цехах із залізобетонними конструкціями можна досить довго”.

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