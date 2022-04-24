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Білоруські добровольці ЗСУ отримали спеціальні міномети калібру 60 мм

24/04/2022 22:54

Білоруський підрозділ захисників України отримав на озброєння спеціальні міномети українського виробництва калібру 60 мм.

Про це телеграм-канал добровольчого Батальйону Кастуся Каліновського повідомив 20 квітня.

“Кожная хвіліна цішы, нават на баявых рубяжах – выкарыстоўваецца для актыўнага асваеньня новай зброі. Напрыклад, 60-мм мінамётаў, якія нашыя хлопцы асвоілі хутка”, – ідеться в підписі до відео на каналі білоруських добровольців Сил оборони України.

Ідеться про українські міномети КБА-118 калібру 60 мм – меншого за всі наявні на озброєнні ЗСУ.

Цей міномет розроблений Державним підприємством “Конструкторське бюро “Артилерійське озброєння” та призначений для знищення живої сили супротивника і техніки, розташованої в укриттях або окопах.
КБА-118 вже кілька років стоїть на озброєнні різних українських спецпідрозділів. Зокрема, у 2017 році 60-мм міномети отримали Сили спеціальних операцій ЗС України, нагадує “Мілітарний“.

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