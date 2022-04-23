Понад 3 тисячі дітей виїхали з окупованого Херсона, решта навчаються онлайн українською мовою, – мер

Понад 3 тисячі дітей та 100 вчителів виїхали з тимчасово окупованого росіянами Херсона, а навчальний процес для тих дітей, що залишились, триває в режимі онлайн українською мовою.

Про це розповів міський голова Херсона Ігор Колихаєв в ефірі телеканалу “Еспресо”.

“З міста Херсон від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну виїхало понад 3000 дітей та 100 вчителів. Для дітей, які залишилися в місті, навчання проходить в режимі онлайн українською мовою.

Всі педагоги, вчителі та вихователі працюють. Я хочу окремо подякувати цим людям за їхню роботу. Єдиною проблемою на сьогодні в навчальному процесі залишається отримання атестату про середню освіту для дітей старших класів. Ще хотів додати, що окупанти ніяк не перешкоджають навчальному процесу в Херсоні”, – зазначив Колихаєв.

Він зауважив, що в процесі отримання атестатів для дітей у регіонах безпосередню участь бере столиця. За словами міського голови, рішення про видачу атестатів надходить з Києва, а вже потім обласне відділення освіти та науки вручає атестати на місця. “Тому тут нам потрібна допомога Києва”, – додав мер.

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