Понад 3 тисячі дітей виїхали з окупованого Херсона, решта навчаються онлайн українською мовою, – мер

Понад 3 тисячі дітей та 100 вчителів виїхали з тимчасово окупованого росіянами Херсона, а навчальний процес для тих дітей, що залишились, триває в режимі онлайн українською мовою.
Про це розповів міський голова Херсона Ігор Колихаєв в ефірі телеканалу “Еспресо”.
“З міста Херсон від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну виїхало понад 3000 дітей та 100 вчителів. Для дітей, які залишилися в місті, навчання проходить в режимі онлайн українською мовою.
Всі педагоги, вчителі та вихователі працюють. Я хочу окремо подякувати цим людям за їхню роботу. Єдиною проблемою на сьогодні в навчальному процесі залишається отримання атестату про середню освіту для дітей старших класів. Ще хотів додати, що окупанти ніяк не перешкоджають навчальному процесу в Херсоні”, – зазначив Колихаєв.
Він зауважив, що в процесі отримання атестатів для дітей у регіонах безпосередню участь бере столиця. За словами міського голови, рішення про видачу атестатів надходить з Києва, а вже потім обласне відділення освіти та науки вручає атестати на місця. “Тому тут нам потрібна допомога Києва”, – додав мер.
Читайте також:
Росіяни хочуть скасувати українську мову, літературу та історію у школах під окупацією
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!
Понад 3 тисячі дітей та 100 вчителів виїхали з тимчасово окупованого росіянами Херсона, а навчальний процес для тих дітей, що залишились, триває в режимі онлайн українською мовою. Про це...
На Великодню ніч по всій Україні не можна виходити з дому – комендантська година
Окупанти намагаються завернути “коридор” із Маріуполя до РФ, – Верещук
Росіяни вчетверте після відступу обстріляли територію Чернігівщини
“Думаю, в Маріуполі відбувається геноцид”. 15-річна Альона Загреба, яку прозвали “маріупольською Анною Франк”, розповіла про життя у блокадному місті
“Місто героїв” замість “місто-герой”: міністр Резніков виступив за зміну застарілого підходу
Збірна України закінчила “Ігри нескорених” у Гаазі з 16 медалями й подякою
Понад 3 тисячі дітей виїхали з окупованого Херсона, решта навчаються онлайн українською мовою, – мер
Безруки, Слатине, Прудянка: ЗСУ звільнили три села на Харківщині
На Великодню ніч по всій Україні не можна виходити з дому – комендантська година
Російські танкісти пишуть на снарядах “Христос воскрес!” і бояться, що назад прилетить “воістину”. ПЕРЕХОПЛЕННЯ СБУ
“Новинарня“ – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.
Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.
У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.
Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/
Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.
Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon
При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні
Головний редактор: Дмитро Лиховій
Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com
+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02